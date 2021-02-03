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شاهد.. لحظة القبض على مواطن ومقيم سرقا 17 مركبة بالجموم

Time منذ 37 دقيقة
Views 1712
شاهد.. لحظة القبض على مواطن ومقيم سرقا 17 مركبة بالجموم

مكة المكرمة (صدى):
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، سرقا 17 مركبة من أحياء المنطقة.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إن المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وتبين أنهما ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة المركبات في عدد من الأحياء، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
سرقة
شرطة مكة
الجموم

أحدث التعليقات

اهم شي
الدراسه عم بعد للترم القادم والعلاج جعله يتأخر سنتين
الزعيم العالمي
اهههههه هذا اللي باقي ماباقي الا تقيلونه بسبب نادي الفقر 😂 اقول ترى بطولتهم ماء بيرين لاتستحق كل هذا 👊🏻🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابو منى
والله لو يتخلصون منك وامثالك كان احسن لهم ماعندك الا الخرابيط والثرثرة فكو النصر من شركم وهو بخير
زكريا الملتوي
حتى المعصوب لازم توكلنا وعطلان سود الله وجه العدو
زكريا الملتوي
حتى وانتي فوق الخيل ميك اب

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