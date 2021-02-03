بالصور.. الهلال ينهي استعداداته لمواجهة أبها 

طلال الغامدي (صدى):
اختتم فريق الهلال، تدريباته اليوم الأربعاء، تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، استعدادا لمواجهة أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأ المران بالجري وتدريبات لياقية، قبل أن يتم تطبيق بعض الجملة التكتيكية، حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو، مناورة على جزء من الملعب.
وشهدت تدريبات الزعيم غياب سالم الدوسري، بسبب تعرضه لإنفلونزا، حيث سيكون خارج قائمة الفريق أمام أبها.
ويتواجد الهلال في المركز الثاني بدوري المحترفين، برصيد 30 نقطة، من 15 مباراة، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر.