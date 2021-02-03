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بالصور.. الهلال ينهي استعداداته لمواجهة أبها 

Time منذ ساعة
Views 1597
بالصور.. الهلال ينهي استعداداته لمواجهة أبها 

طلال الغامدي (صدى):
اختتم فريق الهلال، تدريباته اليوم الأربعاء، تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، استعدادا لمواجهة أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المران بالجري وتدريبات لياقية، قبل أن يتم تطبيق بعض الجملة التكتيكية، حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو، مناورة على جزء من الملعب.

وشهدت تدريبات الزعيم غياب سالم الدوسري، بسبب تعرضه لإنفلونزا، حيث سيكون خارج قائمة الفريق أمام أبها.

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بدوري المحترفين، برصيد 30 نقطة، من 15 مباراة، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر.

Time واتساب
الهلال
أبها
الدوري
سالم الدوسري

أحدث التعليقات

اهم شي
الدراسه عم بعد للترم القادم والعلاج جعله يتأخر سنتين
الزعيم العالمي
اهههههه هذا اللي باقي ماباقي الا تقيلونه بسبب نادي الفقر 😂 اقول ترى بطولتهم ماء بيرين لاتستحق كل هذا 👊🏻🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابو منى
والله لو يتخلصون منك وامثالك كان احسن لهم ماعندك الا الخرابيط والثرثرة فكو النصر من شركم وهو بخير
زكريا الملتوي
حتى المعصوب لازم توكلنا وعطلان سود الله وجه العدو
زكريا الملتوي
حتى وانتي فوق الخيل ميك اب

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