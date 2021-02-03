الأعداد السابقة للصحيفة

توكلنا يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة

Time منذ ساعة
Views 1705
Comment 2
توكلنا يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة

الرياض (صدى):
أوضحت إدارة " توكلنا "، أن التطبيق يواجه حاليًّا مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، مبينة أن الفريق التقني يعمل بشكلٍ متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

ولفت " توكلنا ":" سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية "

وأعرب إدارة " توكلنا " عن أملها، في متابعة الجميع حسابات "تطبيق توكلنا" في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص.

ووجهت إدارة " توكلنا " جميع مستخدمي التطبيق من جميع القطاعات على استمرارهم في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Time واتساب
توكلنا
تطبيق توكلنا
مشكلة تقنية

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف،دب دانا بخاف من الكلب.
نجاة محمد
174 و الله كثير بس خليكم في المراقبة و المتابعة
ابو محمد 😎 ✍️
قولي الحمد لله على السلامه .. .. المسأله ماتحتاج شرح يافصيحه ..
نجاة محمد
دمه خفيف و غير متكلف علي طبيعتة
نجاة محمد
الله يستر علي الجميع

أخر الأخبار

سالم الدوسري يخرج من حسابات لوشيسكو أمام أبها  
سالم الدوسري يخرج من حسابات لوشيسكو أمام أبها  
Time منذ 5 دقائق Views 1259
شركة STC تعلق الحضور إلى العمل لجميع الموظفين 
شركة STC تعلق الحضور إلى العمل لجميع الموظفين 
Time منذ 17 دقيقة Views 1622
"الدويش": يجب أن يتخلص النصر من الأنا
"الدويش": يجب أن يتخلص النصر من الأنا
Time منذ 34 دقيقة Views 1596
كيدهن عظيم
كيدهن عظيم
Time منذ 38 دقيقة Views 489
اول مره تصدم بالسيارة وتشرح الحادث
اول مره تصدم بالسيارة وتشرح الحادث
Time منذ 38 دقيقة Views 338
من الماضي .. محمد نور يسجل في مرماه
من الماضي .. محمد نور يسجل في مرماه
Time منذ 38 دقيقة Views 399
إغلاق 3 منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمكة
إغلاق 3 منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمكة
Time منذ 42 دقيقة Views 1586
حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع الدفعة الـ 39 
حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع الدفعة الـ 39 
Time منذ 53 دقيقة Views 2514
توكلنا يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة
توكلنا يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة
Time منذ ساعة Views 1705
العنف الأسري يعلق على واقعة تصوير مشهورة لابنتها بدورة المياه
العنف الأسري يعلق على واقعة تصوير مشهورة لابنتها بدورة المياه
Time منذ ساعة Views 1987