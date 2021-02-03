توكلنا يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة

الرياض (صدى):
أوضحت إدارة " توكلنا "، أن التطبيق يواجه حاليًّا مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، مبينة أن الفريق التقني يعمل بشكلٍ متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
ولفت " توكلنا ":" سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية "
وأعرب إدارة " توكلنا " عن أملها، في متابعة الجميع حسابات "تطبيق توكلنا" في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص.
ووجهت إدارة " توكلنا " جميع مستخدمي التطبيق من جميع القطاعات على استمرارهم في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.