الحوثي يقتل أحد قياداته في عمران

فهمي محمد (صدى):
قتلت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، الشيخ الموالي لها في محافظة عمران مصلح الوروري، الذي خان شرف قبيلته بعد عامين على تصفية شقيقه.
وقالت مصادر إن المليشيا تعمل وفق خطة مدروسة للتخلص من القيادات الخائنة للدولة اليمنية الشرعية التي ساعدت المليشيا على تحقيق أهدافها، وفقًا لعكاظ.
ويذكر أن الوروري كان له دور كبير في إخضاع قبائل خارف بمحافظة عمران للحوثيين، وخيانة القبائل التي وقفت في وجه مسلحي الحوثي عام 2014، حيث عمل على تسهيل اجتياح عمران وضغط على شيوخ قبائل خارف لتوقيع اتفاق الخط الأسود المتمثل بوقف القتال مقابل السماح لمليشيا الحوثي بعبور الخط الإسفلتي الأسود.