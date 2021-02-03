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‏شاهد.. لقطات لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاحترازي بأحد أسواق ‎جدة

Time منذ 49 دقيقة
Views 2303
‏شاهد.. لقطات لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاحترازي بأحد أسواق ‎جدة

جدة (صدى):
رصد مقطع فيديو، لقطات لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاحترازي بأحد أسواق ‎جدة التاريخية.

وكاتت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، أعلنت عن تسجيل (306) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (368945) حالة، من بينها (2159) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (379) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (290) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (360400) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6386) حالة ، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة " رحمهم الله جميعاً " ، فيما تم إجراء (51597) فحصاً مخبرياً.

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جدة
كورونا

أحدث التعليقات

الملل
حتي تقدر تاكل بعر بالذهب
الملل
يمدحون الفحص الشرجي يامشاعل
واضح*** وصريح***
حسيبك الله ونعم الوكيل..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. على قولة القائل// وخلفتني طريحاً وهي قائلة .. تأملوا كيف فعل الضبي باالأسد .. ..كذا لعبت بحسبته ..
abdul
مجرد تصادم ، كما تصطدم الغزلان بالسيارات .

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