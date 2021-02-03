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تعميم من "التعليم" لمنسوبيها بشأن الإجازات المرضية 

Time منذ ساعة
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تعميم من "التعليم" لمنسوبيها بشأن الإجازات المرضية 

الرياض (صدى):
أكدت وزارة التعليم، على التقيّد بـ" منصة صحة " للتعامل مع الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية.

وأضافت وزارة التعليم:" يجب أن تكون التقارير الطبية مستوفية لأركانها النظامية حسب الصلاحيات الممنوحة في كل تقرير ".

وكانت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إبتسام الشهري، أكدت أن التعليم عن بُعد سوف يستمر حتى بعد انتهاء كورونا.

وأضافت " الشهري " خلال لقائها عبر برنامج " ياهلا ":" التعليم عن بعد في الفترة الحالية يعتبر ضرورة لأنه لا يمكن عودة الطلاب للمدارس بسبب القلق على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم أيضا.

Time واتساب
وزارة التعليم
الإجازات
منصة صحة

أحدث التعليقات

الملل
حتي تقدر تاكل بعر بالذهب
الملل
يمدحون الفحص الشرجي يامشاعل
واضح*** وصريح***
حسيبك الله ونعم الوكيل..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. على قولة القائل// وخلفتني طريحاً وهي قائلة .. تأملوا كيف فعل الضبي باالأسد .. ..كذا لعبت بحسبته ..
abdul
مجرد تصادم ، كما تصطدم الغزلان بالسيارات .

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