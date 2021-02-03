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الانضباط" تُغرّم الشباب 15 ألف

Time منذ ساعة
Views 1586
الانضباط" تُغرّم الشباب 15 ألف

ماجد محمد (صدى):
قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، تغريم نادي الشباب مبلغ 15 ألف ريال.

وجاء ذلك بسبب "تأخر لاعبي فريق نادي الشباب في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني" من مباراة الفريق أمام الوحدة والتي جرت 25 يناير الماضي في الدوري.

وذكرت اللجنة أنها أصدرت قرار رقم (67/ل ض/2020) بتاريخ 28 نوفمبر 2020 وتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الاولى وفقاً للمادة (40) من اللائحة".

وأضافت لجنة الانضباط أن قرارها "غير قابل الاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة".

لجنة الانضباط والأخلاق، اتحاد كرة القدم، الشباب

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لجنة الانضباط
غرامة
الشباب

أحدث التعليقات

الملل
حتي تقدر تاكل بعر بالذهب
الملل
يمدحون الفحص الشرجي يامشاعل
واضح*** وصريح***
حسيبك الله ونعم الوكيل..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. على قولة القائل// وخلفتني طريحاً وهي قائلة .. تأملوا كيف فعل الضبي باالأسد .. ..كذا لعبت بحسبته ..
abdul
مجرد تصادم ، كما تصطدم الغزلان بالسيارات .

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