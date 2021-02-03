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بالصور.. رجل يشوه وجه طليقته بالأسيد

Time منذ 54 دقيقة
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بالصور.. رجل يشوه وجه طليقته بالأسيد

فهمي محمد (صدى):
أجبرت شابة يمنية العنود حسين شريان في صنعاء، على الزواج من رجل وهي تبلغ من العمر 12 عاما

وروت العنود، التي تبلغ الآن من العمر 19 عاما، قصتها من صنعاء، حيث يخفي الحجاب وجهها الذي سكب عليه زوجها السابق الحمض الكاوي لتشويهها.

وفقدت الشابة عينها اليسرى تقريبا وعانت من حروق من الدرجتين الثالثة والرابعة حيث قالت: ”قام بشدي من شعري وسكب الأسيد عليّ، كان يضحك بينما كان يسكب الأسيد“.

وأضافت: ”لم أستطع أن أفعل شيئا إلا أن أغمض عينيّ“، وتصف العنود حياتها مع زوجها بـ ”جحيم في جحيم“، مشيرة إلى أنّه كان يضربها ويربطها بالأسلاك ويعتدي عليها.

وتابعت أن والدها توفى وهي صغيرة، فتزوجت والدتها مرة أخرى، ثم قامت بعد فترة بتزويج ابنتها في سن الثانية عشرة من عمرها لـ ”حمايتها“.

Time واتساب
صنعاء
اليمن
الأسيد

أحدث التعليقات

الملل
حتي تقدر تاكل بعر بالذهب
الملل
يمدحون الفحص الشرجي يامشاعل
واضح*** وصريح***
حسيبك الله ونعم الوكيل..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. على قولة القائل// وخلفتني طريحاً وهي قائلة .. تأملوا كيف فعل الضبي باالأسد .. ..كذا لعبت بحسبته ..
abdul
مجرد تصادم ، كما تصطدم الغزلان بالسيارات .

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