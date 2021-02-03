بالصور.. رجل يشوه وجه طليقته بالأسيد

فهمي محمد (صدى):
أجبرت شابة يمنية العنود حسين شريان في صنعاء، على الزواج من رجل وهي تبلغ من العمر 12 عاما
وروت العنود، التي تبلغ الآن من العمر 19 عاما، قصتها من صنعاء، حيث يخفي الحجاب وجهها الذي سكب عليه زوجها السابق الحمض الكاوي لتشويهها.
وفقدت الشابة عينها اليسرى تقريبا وعانت من حروق من الدرجتين الثالثة والرابعة حيث قالت: ”قام بشدي من شعري وسكب الأسيد عليّ، كان يضحك بينما كان يسكب الأسيد“.
وأضافت: ”لم أستطع أن أفعل شيئا إلا أن أغمض عينيّ“، وتصف العنود حياتها مع زوجها بـ ”جحيم في جحيم“، مشيرة إلى أنّه كان يضربها ويربطها بالأسلاك ويعتدي عليها.
وتابعت أن والدها توفى وهي صغيرة، فتزوجت والدتها مرة أخرى، ثم قامت بعد فترة بتزويج ابنتها في سن الثانية عشرة من عمرها لـ ”حمايتها“.