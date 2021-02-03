حجم إصابة هازارد ومدة غيابه عن ريال مدريد 

وكالات (صدى):
كشف نادي ريال مدريد الأسباني، عن إصابة لاعبه البلجيكي إدين هازارد في عضلة المستقيم الأمامي للفخذ الأيسر، مبينا أن اللاعب سيغيب لمدة 4-6 أسابيع ليتواصل مسلسل إصاباته الذي لم يتوقف منذ انضم إلى الفريق الملكي.
وأشارت تقارير صحفية، إلى أن هازارد يعاني من انزعاج عضلي، وبعد الفحوصات الطبية التي أجراها النادي اليوم بعد الحصة التدريبية تبين أنه لن يتمكن من مواصلة اللعب.
ويشعر اللاعب بالضيق الشديد من إصاباته التي لا تعد ولا تحصى منذ وصوله إلى الفريق الملكي صيف العام 2019 والتي منعته من بدء مسيرته التي حلم بها في العاصمة الإسبانية.
ويقدم هازارد مستويات متواضعة منذ وصوله إلى النادي الملكي في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي في صفقة كلّفت خزائن الريال 100 مليون يورو، وكان عامه الأول عنوانه "الإصابات" ولا شيء غيره.