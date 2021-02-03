الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. تجربة مالك أحد المنازل في استخدام ‎الطاقة الشمسية 

Time منذ ساعة
Views 2075
Comment 2
شاهد.. تجربة مالك أحد المنازل في استخدام ‎الطاقة الشمسية 

نايف السالم (صدى):
روى مالك أحد المنازل في استخدام ‎الطاقة الشمسية، تجربته، قائلا:" ركبت النظام برغم أنه كلفني في البداية ولكنه خلال 4 سنوات أعيد استثمار حقي ".

وأضاف أحد مستخدمي الطاقة الشمسية الذي يدعى عبدالله الشعيبي، خلال لقائه بقناة العربية:" الطاقة الشمسية وفرت في الفواتير الشهرية من 1200 ريال إلى 2000 ريال تقريبا ".

وكانت وزارة الطاقة إطلاق العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة.

وأوضحت أنه سيتم توفير حاسبة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتوضيح التكاليف التقديرية، وتحديد إجراءات الربط الآمن بالشبكة، والمواصفات المعتمدة لهذا النوع من المنظومات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الملل
حتي تقدر تاكل بعر بالذهب
الملل
يمدحون الفحص الشرجي يامشاعل
واضح*** وصريح***
حسيبك الله ونعم الوكيل..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. على قولة القائل// وخلفتني طريحاً وهي قائلة .. تأملوا كيف فعل الضبي باالأسد .. ..كذا لعبت بحسبته ..
abdul
مجرد تصادم ، كما تصطدم الغزلان بالسيارات .

أخر الأخبار

روقان الفنان خالد عبدالرحمن اثناء القيادة
روقان الفنان خالد عبدالرحمن اثناء القيادة
Time منذ 3 دقائق Views 145
متضايقه من الكمامة !
متضايقه من الكمامة !
Time منذ 3 دقائق Views 148
شخص يتنزه بدراجته تفاجئ بدب ضخم يطارده
شخص يتنزه بدراجته تفاجئ بدب ضخم يطارده
Time منذ 4 دقائق Views 141
عموري في طريقه للعودة إلى دوري المحترفين
عموري في طريقه للعودة إلى دوري المحترفين
Time منذ 14 دقيقة Views 1630
الحوثي يقتل أحد قياداته في عمران
الحوثي يقتل أحد قياداته في عمران
Time منذ 27 دقيقة Views 1495
‏شاهد.. لقطات لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاحترازي بأحد أسواق ‎جدة
‏شاهد.. لقطات لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاحترازي بأحد أسواق ‎جدة
Time منذ 48 دقيقة Views 2288
بالصور.. رجل يشوه وجه طليقته بالأسيد
بالصور.. رجل يشوه وجه طليقته بالأسيد
Time منذ 54 دقيقة Views 1059
تعميم من "التعليم" لمنسوبيها بشأن الإجازات المرضية 
تعميم من "التعليم" لمنسوبيها بشأن الإجازات المرضية 
Time منذ ساعة Views 2461
مذيعة وأزمة مع المفحطين
مذيعة وأزمة مع المفحطين
Time منذ ساعة Views 530
مشاعل الجلود وفحص الكورونا
مشاعل الجلود وفحص الكورونا
Time منذ ساعة Views 458