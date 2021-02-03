فجر السعيد ترد على الشامتين في وقف برنامجها بفيديو راقص 

خالد الظفيري (صدى):
قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إن إدارة موقع " يوتيوب " حذفت كل الحلقات المسجّلة من برنامجها " على مسؤوليتي " الذي يُعرض ضمن "هنا الكويت" من دون تحديد أسباب واضحة لهذه الخطوة.
وأضافت فجر السعيد:" وانشالت فيديواتنا من قناتنا على اليوتيوب. لن يتمكن متابعونا من مشاهدة برامج " سكوب " على اليوتيوب ".
وردت فجر السعيد على الشامتين، بفيديو راقص أرسله أحد متابعيها: " جميل ان القرار الذي اتخذه بإيقاف برنامجي يرسم الفرحه في قلوبكم، بس ليش اللي يرقص انكليزي والموسيقى عراقية، أبي ردحاتكم وشيلاتكم اشدعوه ما تعرفون تعبرون بتراثكم الشعبي لازم تستعينون بالأشقاء ".