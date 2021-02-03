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فجر السعيد ترد على الشامتين في وقف برنامجها بفيديو راقص 

Time منذ 59 دقيقة
Views 1105
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فجر السعيد ترد على الشامتين في وقف برنامجها بفيديو راقص 

خالد الظفيري (صدى):
قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إن إدارة موقع " يوتيوب " حذفت كل الحلقات المسجّلة من برنامجها " على مسؤوليتي " الذي يُعرض ضمن "هنا الكويت" من دون تحديد أسباب واضحة لهذه الخطوة.

وأضافت فجر السعيد:" وانشالت فيديواتنا من قناتنا على اليوتيوب. لن يتمكن متابعونا من مشاهدة برامج " سكوب " على اليوتيوب ".

وردت فجر السعيد على الشامتين، بفيديو راقص أرسله أحد متابعيها: " جميل ان القرار الذي اتخذه بإيقاف برنامجي يرسم الفرحه في قلوبكم،  بس ليش اللي يرقص انكليزي والموسيقى عراقية، أبي ردحاتكم وشيلاتكم اشدعوه ما تعرفون تعبرون بتراثكم الشعبي لازم تستعينون بالأشقاء ".

Time واتساب
يوتيوب
فجر السعيد
على مسؤوليتي

أحدث التعليقات

الزعيم العالمي
يعتذر في نفس المنبر او يحاسب لو يطيح قوطي فالدرج قالو الهلال
رعد العالمي
الدور جاي عليك يالسنفور الميه وسبعين مليون طاقيه اللي مخفيه بيطلعونها من عيونك يا مطرود اسيا
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن متعددة الخبرات والجنسيات ..
جمال الشمري
وش هالعنف والوحشيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ابوبدر
قوية هذي 😂

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