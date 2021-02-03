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ريال مدريد يفكر في التعاقد مع "رياض محرز"

Time منذ ساعة
Views 1509
ريال مدريد يفكر في التعاقد مع "رياض محرز"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن ريال مدريد أبرز المهتمين بالتعاقد مع جناح مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير أن محرز على رأس اهتمامات الإدارة الرياضية لريال مدريد، خاصة أن المقابل المادي لضمه، لن يكون بالكبير، بالإضافة لامتلاكه الجودة الكبيرة على المستوى الفني.

ويذكر أن رياض محرز قبل انتقاله لمانشستر سيتي، كاان محط اهتمام كبار الأندية الأوروبية، خاصة بعد موسمه الأسطوري مع ليستر سيتي في عام 2016، والذي شارك معه في تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

Time واتساب
ريال مدريد
رياض محرز
مانشستر ستي

أحدث التعليقات

الزعيم العالمي
يعتذر في نفس المنبر او يحاسب لو يطيح قوطي فالدرج قالو الهلال
رعد العالمي
الدور جاي عليك يالسنفور الميه وسبعين مليون طاقيه اللي مخفيه بيطلعونها من عيونك يا مطرود اسيا
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن متعددة الخبرات والجنسيات ..
جمال الشمري
وش هالعنف والوحشيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ابوبدر
قوية هذي 😂

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