ريال مدريد يفكر في التعاقد مع "رياض محرز"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن ريال مدريد أبرز المهتمين بالتعاقد مع جناح مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت التقارير أن محرز على رأس اهتمامات الإدارة الرياضية لريال مدريد، خاصة أن المقابل المادي لضمه، لن يكون بالكبير، بالإضافة لامتلاكه الجودة الكبيرة على المستوى الفني.
ويذكر أن رياض محرز قبل انتقاله لمانشستر سيتي، كاان محط اهتمام كبار الأندية الأوروبية، خاصة بعد موسمه الأسطوري مع ليستر سيتي في عام 2016، والذي شارك معه في تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".