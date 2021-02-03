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خبير من مطوري لقاح أوكسفورد: كلما زادت إصابات كورونا كلما تحور الفيروس  

Time منذ ساعة
Views 1587
خبير من مطوري لقاح أوكسفورد: كلما زادت إصابات كورونا كلما تحور الفيروس  

نايف السالم (صدى):
قال خبير من مطوري لقاح أوكسفورد:" كلما زادت إصابات كورونا كلما تحور الفيروس ‎".

‏وأضاف الخبير:" لقاحنا يستهدف من فوق 65 عاما بالمقام الأول "، لافتا:" التعاقد على اللقاحات يجب ألا يشمل وسطاء ".

و كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأربعاء تسجيل (306) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (368945) حالة، من بينها (2159) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (379) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (290) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (360400) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6386) حالة ، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة " رحمهم الله جميعاً " ، فيما تم إجراء (51597) فحصاً مخبرياً.

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الصحة
كورونا
اللقاح

أحدث التعليقات

الزعيم العالمي
يعتذر في نفس المنبر او يحاسب لو يطيح قوطي فالدرج قالو الهلال
رعد العالمي
الدور جاي عليك يالسنفور الميه وسبعين مليون طاقيه اللي مخفيه بيطلعونها من عيونك يا مطرود اسيا
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن متعددة الخبرات والجنسيات ..
جمال الشمري
وش هالعنف والوحشيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ابوبدر
قوية هذي 😂

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