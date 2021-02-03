الهلال يقترب من المغربي القادوري

نواف السالم (صدى):
يسعى المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو لتدعيم صفوف الهلال بصفقات مميزة خلال الفترة المقبلة.
وأبدى لوشيسكو، اهتمامه بالتعاقد مع نجم نادي باوك سالونيكا اليوناني، المغربي عمر القادوري خاصة أن عقده اقترب على الانتهاء، ويحظى باهتمام عدد من الأندية.
وكان الروماني رازفان لوشيسكو عمر القادوري، درب خلال فترة قيادته لفريق بنادي باوك قبل انتقاله لتدريب الهلال، ويعرف إمكانيات اللاعب المغربي جيدًا، ما دفعه لطلب التعاقد معه.
ويملك عمر القادروي صاحب الـ30 عامًا، خبرة كبيرة، حيث سبق وخاض العديد من التجارب الاحترافية ومنها؛ بريشيا ونابولي وتورينو، قبل أن ينضم إلى صفوف باوك سالونيكا اليوناني في عام 2017 قادمًا من فريق إمبولي.