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الهلال يقترب من المغربي القادوري

Time منذ ساعة
Views 2462
الهلال يقترب من المغربي القادوري

نواف السالم (صدى):
يسعى المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو لتدعيم صفوف الهلال بصفقات مميزة خلال الفترة المقبلة.

وأبدى لوشيسكو، اهتمامه بالتعاقد مع نجم نادي باوك سالونيكا اليوناني، المغربي عمر القادوري خاصة أن عقده اقترب على الانتهاء، ويحظى باهتمام عدد من الأندية.

وكان الروماني رازفان لوشيسكو عمر القادوري، درب خلال فترة قيادته لفريق بنادي باوك قبل انتقاله لتدريب الهلال، ويعرف إمكانيات اللاعب المغربي جيدًا، ما دفعه لطلب التعاقد معه.

ويملك عمر القادروي صاحب الـ30 عامًا، خبرة كبيرة، حيث سبق وخاض العديد من التجارب الاحترافية ومنها؛ بريشيا ونابولي وتورينو، قبل أن ينضم إلى صفوف باوك سالونيكا اليوناني في عام 2017 قادمًا من فريق إمبولي. 

Time واتساب
الهلال
رازفان لوشيسكو
عمر القادوري

أحدث التعليقات

الزعيم العالمي
يعتذر في نفس المنبر او يحاسب لو يطيح قوطي فالدرج قالو الهلال
رعد العالمي
الدور جاي عليك يالسنفور الميه وسبعين مليون طاقيه اللي مخفيه بيطلعونها من عيونك يا مطرود اسيا
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن متعددة الخبرات والجنسيات ..
جمال الشمري
وش هالعنف والوحشيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ابوبدر
قوية هذي 😂

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