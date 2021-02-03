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"أبل" تجد حل لاستخدام بصمة الوجه في آيفون أثناء ارتداء الكمامة

Time منذ 11 دقيقة
Views 1244
"أبل" تجد حل لاستخدام بصمة الوجه في آيفون أثناء ارتداء الكمامة

وكالات (صدى):
تمكنت شركة "أبل" على إيجاد حل لاستخدام بصمة الوجه في ظل فرض ارتداء الكمامة بعد انتشار فيروس كورونا.

وسيسمح التحديث القادم للهواتف الذكية iOS 14.5 للمستخدمين الذين يرتدون القناع بفتح أجهزة "آيفون" باستخدام ساعة "أبل" الذكية.

ويُسهّل هذا الإجراء على كثيرين ممن يملكون ساعة "أبل" الذكية فتح أجهزتهم بهذه الطريقة، ولكن سيبقى من لا يملكون الساعة يعانون من المشكلة ذاتها.

ويشترط التحديث الجديد من "أبل" أن تكون الساعة الذكية قريبة من الهاتف عند الرغبة في فتحته، حيث سيتم فتح الهاتف على الفور من خلال تحديد المالك؛ بسبب وجود ساعة أبل خاصته في المكان نفسه.

Time واتساب
أبل
آيفون
بصمة الوجه

أحدث التعليقات

ناصر
كيف حصل على تصنيف هيئة التخصصات ........... مصيبة اذا ما قدرت تكشفه الشركة اللي يتعاملوا معها و اخذ شهادة الداتا فلو و التصنيف مصيبة كبيرة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من غضب الله وش ذي القلوب يمكن دهس بسياره حسبنا الله ونعم الوكيل قبل ثلاث سنوات عندنا ما ادري من حط سم وماتت كلاب وبساس كثيره الله لا يوفق لمن سوها
Sami
المصدر فطاير وحلويات حموده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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