"أبل" تجد حل لاستخدام بصمة الوجه في آيفون أثناء ارتداء الكمامة

وكالات (صدى):
تمكنت شركة "أبل" على إيجاد حل لاستخدام بصمة الوجه في ظل فرض ارتداء الكمامة بعد انتشار فيروس كورونا.
وسيسمح التحديث القادم للهواتف الذكية iOS 14.5 للمستخدمين الذين يرتدون القناع بفتح أجهزة "آيفون" باستخدام ساعة "أبل" الذكية.
ويُسهّل هذا الإجراء على كثيرين ممن يملكون ساعة "أبل" الذكية فتح أجهزتهم بهذه الطريقة، ولكن سيبقى من لا يملكون الساعة يعانون من المشكلة ذاتها.
ويشترط التحديث الجديد من "أبل" أن تكون الساعة الذكية قريبة من الهاتف عند الرغبة في فتحته، حيث سيتم فتح الهاتف على الفور من خلال تحديد المالك؛ بسبب وجود ساعة أبل خاصته في المكان نفسه.