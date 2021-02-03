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الغذاء والدواء تسحب جميع التشغيلات المتداولة من مستحضر بروفينال

Time منذ 18 دقيقة
Views 1314
الغذاء والدواء تسحب جميع التشغيلات المتداولة من مستحضر بروفينال

الرياض (صدى):
سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستحضر PROFINAL Pediatric Suspension , الذي تنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) Gulf Pharmaceutical Industries ، وذلك بسبب خلل في جودة المستحضر تمثل في عدم مطابقة عدد من تشغيلات المستحضر للمواصفات المعتمدة.جاء ذلك في تعميم أرسلته الغذاء والدواء للجهات الصحية، ويحمل المستحضر الاسم العلمي Ibuprofen، ورقم التسجيل 74-186-98 .

وأشار تعميم الهيئة إلى إلزام الشركة بسحب المستحضر من جميع الجهات المستفيدة, ونصحت المستهلكين بإيقاف استخدام المستحضر ومراجهة الطبيب المختص لصرف البديل.ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الجميع بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

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الرياض
الغذاء والدواء

أحدث التعليقات

ناصر
كيف حصل على تصنيف هيئة التخصصات ........... مصيبة اذا ما قدرت تكشفه الشركة اللي يتعاملوا معها و اخذ شهادة الداتا فلو و التصنيف مصيبة كبيرة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من غضب الله وش ذي القلوب يمكن دهس بسياره حسبنا الله ونعم الوكيل قبل ثلاث سنوات عندنا ما ادري من حط سم وماتت كلاب وبساس كثيره الله لا يوفق لمن سوها
Sami
المصدر فطاير وحلويات حموده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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