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شاهد.. قصة شاب حول جذوع الأشجار إلى قطع ديكور

Time منذ ساعة
Views 1577
شاهد.. قصة شاب حول جذوع الأشجار إلى قطع ديكور

نايف السالم (صدى):
روي الشاب الذي يدعى نايف المتحمي، قصة تحويله الأشجار إلى أعمال خشبية على شكل قطع ديكور، قائلاً: "تعلمت مهارات احترافية في تنسيق أعمال الديكور وصناعة الطاولات باستخدام شجر الطلح ".

وأضاف نايف المتحمي:" قبل عامين انطلقتُ في عمل طاولات بأشكال غريبة ومميزة، وكان أول عمل نفذته بعدها هو غرفة نوم تشبه كوخا من الخشب لشقيقتي".

ولفت:" أستثمر حبي للأشجار في صناعة قطع تجمّل المنازل، والأشجار التي أستخدمها هي الطلح والتي لا يقل عمرها عن 200 سنة "، وفقا للزميلة " العربية ".

وتابع:"  يستخدم الخشب في تغطية الأرضيات والجدران أو في إضافة بعض تفاصيل الديكور "، مشيرا:" هناك أنواعا من الأخشاب التي تستخدم في الديكور لها القدرة على امتصاص الضوء لإبراز الأشكال بشكل جذاب، وأنواعا أخرى تستطيع الحفر والنقش عليها مثل أشجار الزيزفون".

Time واتساب
الأشجار
ديكور
الطلح

أحدث التعليقات

ناصر
كيف حصل على تصنيف هيئة التخصصات ........... مصيبة اذا ما قدرت تكشفه الشركة اللي يتعاملوا معها و اخذ شهادة الداتا فلو و التصنيف مصيبة كبيرة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من غضب الله وش ذي القلوب يمكن دهس بسياره حسبنا الله ونعم الوكيل قبل ثلاث سنوات عندنا ما ادري من حط سم وماتت كلاب وبساس كثيره الله لا يوفق لمن سوها
Sami
المصدر فطاير وحلويات حموده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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