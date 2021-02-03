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خطوات لإنقاذ شخص يعاني الغصة

Time منذ ساعة
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خطوات لإنقاذ شخص يعاني الغصة

الرياض (صدى):
أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية، اليوم الأربعاء، الإسعافات الأولية الواجب مراعاتها لإنقاذ حياة من يعاني "الغصة".

وأشارت المدينة إلى أن الغصة تحدث غالباً بسبب الطعام لدى الأشخاص البالغين، كما يمكن أن تحدث للأطفال الصغار بسبب بلع الأجسام الصغيرة.

وأضافت أنه في حال كان الشخص الذي يعاني الغصة قادراً على التنفس، فإن عليه أن يكرر السعال بقوة، أما إذا كان الشخص مختنقاً وغير قادر على التنفس أو الضحك أو الكلام أو البكاء بقوة فيجب الوقوف خلف المصاب، ولف الذراعين حول خصره مع إمالته إلى الأمام قليلاً، وتوجيه ضغطة بقوة على البطن بسرعة نحو الأعلى.

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مدينة الملك عبدالله الطبية
الغصة

أحدث التعليقات

ناصر
كيف حصل على تصنيف هيئة التخصصات ........... مصيبة اذا ما قدرت تكشفه الشركة اللي يتعاملوا معها و اخذ شهادة الداتا فلو و التصنيف مصيبة كبيرة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله من غضب الله وش ذي القلوب يمكن دهس بسياره حسبنا الله ونعم الوكيل قبل ثلاث سنوات عندنا ما ادري من حط سم وماتت كلاب وبساس كثيره الله لا يوفق لمن سوها
Sami
المصدر فطاير وحلويات حموده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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