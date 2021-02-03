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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 76.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8542.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، بحر العرب، وام آي اس، والأندلس، والواحة، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات البحر الأحمر، وسوليدرتي تكافل، وأسمنت العربية، ومجموعة الحكير، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 6.26%.

فيما كانت أسهم شركات المصافي، والإنماء، وكيان السعودية، وبحر العرب، والبحر الأحمر هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، وباعظيم، والراجحي، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 145.23 نقطة ليقفل عند مستوى 24922.01 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 415 ألف سهم تقاسمتها 1408 صفقات.

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أحدث التعليقات

.M.
يالييييت انه يرجع الحظر كانت ايام حلوة وحتى البنزين رخص سعره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرخمهم جميع .. آمين ,,
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

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