الأعداد السابقة للصحيفة

بال‏فيديو.. أهمية إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

Time منذ 56 دقيقة
Views 1628
Comment 1
بال‏فيديو.. أهمية إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

الرياض (صدى):
كشف عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض، حسام اللحيدة، اليوم الأربعاء، أهمية إنشاء "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف".

وأوضح حسام اللحيدة، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية"، أن هذا له أثر إيجابي كبير في تحليل قواعد البيانات لطالبي العمل في القطاع العام والخاص، والتعرف على أعدادهم والتعرف على مؤهلاتهم وتحليل سوق العمل، كما ستعمل المنصة على توحيد الجهود.

وأكد" اللحيدة" أن ذلك سيحصر الفجوة بوجود منصة واحدة بين مختلف الوظائف والشواغر الوظيفية سواء بالقطاع العلم أو القطاع الخاص، كما يمكن استثمار هذه المنصة عن طريق تحليل البيانات ومعرفة نسب البطالة والتخصصات المطلوبة بالسوق وينعكس ذلك إيجابيًا على المجتمع ومعرفة متطلبات سوق العمل.

 

Time واتساب
غرفة الرياض
الموارد البشرية
المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

أحدث التعليقات

.M.
يالييييت انه يرجع الحظر كانت ايام حلوة وحتى البنزين رخص سعره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرخمهم جميع .. آمين ,,
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة
Time منذ 5 دقائق Views 1170
اغتصاب وحشي لقاصر في غابة
اغتصاب وحشي لقاصر في غابة
Time منذ 14 دقيقة Views 625
وزير الصحة: توفير عدة لقاحات ضد كورونا بكميات وفيرة قريبا
وزير الصحة: توفير عدة لقاحات ضد كورونا بكميات وفيرة قريبا
Time منذ 36 دقيقة Views 1581
تحذير من ثغرات على «جوجل كروم» تمكن من تنفيذ برمجيات خبيثة
تحذير من ثغرات على «جوجل كروم» تمكن من تنفيذ برمجيات خبيثة
Time منذ 41 دقيقة Views 1373
«الصحة»: تسجيل 306 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 306 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 46 دقيقة Views 1979
بالفيديو.. أمل الأنصاري تتناول "برجر بذهب 24 قراط"
بالفيديو.. أمل الأنصاري تتناول "برجر بذهب 24 قراط"
Time منذ 50 دقيقة Views 445
بال‏فيديو.. أهمية إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف
بال‏فيديو.. أهمية إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف
Time منذ 56 دقيقة Views 1628
بالفيديو.. آخر ظهور لمارادونا قبل يومين من وفاته
بالفيديو.. آخر ظهور لمارادونا قبل يومين من وفاته
Time منذ ساعة Views 1605
صورة قديمة للملك سعود في حفل عشاء مع الشيخ مقحم بن مهيد
صورة قديمة للملك سعود في حفل عشاء مع الشيخ مقحم بن مهيد
Time منذ ساعة Views 2074
تعيين الأمير عبدالعزيز الفيصل نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي
تعيين الأمير عبدالعزيز الفيصل نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي
Time منذ ساعة Views 1618