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بالفيديو.. آخر ظهور لمارادونا قبل يومين من وفاته

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. آخر ظهور لمارادونا قبل يومين من وفاته

وكالات (صدى):
كشف مقطع فيديو عن آخر ظهور للنجم الأسطورة مارادونا قب يومين فقط من وفاته التي صدمت العالم .

وأظهر الفيديو ماراونا وهو يبدو متعباً ، ولا يتمتع برو الدعابة المعروف بها ، وقال : أنا مصاب بكدمات ولكنني بخير. أنت تعلم أنني لا أحب التعبير عن الحب والمشاعر، ولكن عندما أكون مع أناس طيبين، أخرج من عريني .

وكان ماردونا يتحدث وهو يتناول الحساء بجانب صديقته ، وقال لطبيبه : قبلاتي لك يا لوكا .

ويعتبر هذا الفيديو آخر اللقطات لمارادونا قبل وفاته في 25 نوفمبر بسبب قصور في القلب.

الجدير بالذكر أنه تسربت رسائل صوتية وتسجيلات للوكي وهو يخاطب أطباء مارادونا الآخرين، وهو يصف مارادونا "بالمسن الذي سيلقى حتفه قريبا " ما تسبب في انتقادات كبيرة له .

 

Time واتساب
مارادونا
الأسطورة الأرجنتيني مارادونا
وفاة ماراونا

أحدث التعليقات

.M.
يالييييت انه يرجع الحظر كانت ايام حلوة وحتى البنزين رخص سعره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرخمهم جميع .. آمين ,,
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

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