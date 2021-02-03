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وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

Time منذ ساعة
Views 1818
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل بمدينة الرياض، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الهيئة، أن هناك: مفتش مرافق في مطار الملك خالد الدولي: درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات، فضلًا عن كبير مفتشين في مطار الملك خالد الدولي: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة مدنية، هندسة معمارية) أو أي تخصص هندسي، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في التفتيش على المرافق.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: أخصائي الجدولة والخانات الزمنية: درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وكبير اخصائي الجدولة والخانات الزمنية: درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات، بينما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء الموافق 2021/02/03م، من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــا .

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وظائف
الرياض
الطيران المدني

أحدث التعليقات

.M.
يالييييت انه يرجع الحظر كانت ايام حلوة وحتى البنزين رخص سعره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
أعوذ بالله
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرخمهم جميع .. آمين ,,
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

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