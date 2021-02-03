وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل بمدينة الرياض، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الهيئة، أن هناك: مفتش مرافق في مطار الملك خالد الدولي: درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات، فضلًا عن كبير مفتشين في مطار الملك خالد الدولي: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة مدنية، هندسة معمارية) أو أي تخصص هندسي، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في التفتيش على المرافق.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: أخصائي الجدولة والخانات الزمنية: درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وكبير اخصائي الجدولة والخانات الزمنية: درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات، بينما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء الموافق 2021/02/03م، من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــا .