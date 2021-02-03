"الداخلية" تحذر من تطبيق الغرامات على التجمعات العائلية ومن يدعو لها

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء من مخالفة التجمعات العائلية داخل المنازل أو الإستراحات أو الشاليهات أو المزارع ، لأكثر من 50 شخص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة .
وأكدت وزارة الداخلية أنه تطبق على المنشأة ، أو المسؤول غرامة 10 آلاف ريال في المرة الأولى وعلى الحضور أو المتسبب في الحضور غرامة 5 آلاف ريال .
أما في المرة الثانية تطبق على المنشأة أ المسؤول غرامة 20 ألف ريال ، وعلى الحضور أو المتسبب في الحضور غرامة 10 آلاف ريال ، وفي المرة الثالثة تتضاعف العقوبة ويتم إحالة المسؤول للنيابة العامة ، كما يحال الحضور أو المتسبب في الحضور للنيابة العامة .