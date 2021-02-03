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طريقة إضافة المشترك في "التأمينات" أون لاين

Time منذ 54 دقيقة
Views 1544
طريقة إضافة المشترك في "التأمينات" أون لاين

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأربعاء طريقة تسجيل المشترك السعودي في التأمينات أون لاين .

وأكدت التأمينات الإجتماعية لأصحاب الأعمال أنه يجب إثبات وجود العلاقة التعاقدية من خلال توثيق العقد عبر الخطوات التالية :

1- تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين .

2- الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي .

3- استكمال البيانات الخاصة بالمشترك .

4- الإنتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر " توثيق العقد " .

5- استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على حفظ .

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التأمينات
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
إضافة مشترك
التأمينات أون لاين

أحدث التعليقات

رااايق
أيش القسوة وقوة القلب هذة ** !!! لاحول ولا قوة إلا بالله *** كان طلبتي الطلاق ** أو خلعتيه بالمحكمة **!!!
قروم
غبنة مطرود اسيا اسيا مطرود اسيا مغبون اشتغل الفار والتحكيم دجججججججة وعجججججة
kkkk
عطوها الجنسيه والي تبي احسن هوساوي وتكر وزبراوي
عبدالهادي ..
وهل من التطور أن نستجلب من غير المسلمين ما يتعارض مع الشرع والفطرة ؟! سيبوء بإثم هذا القرار من جاء به ومن اعتمده ومن وافق عليه.
السامر
الله لا يبشرك بالخير

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