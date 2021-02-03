طريقة إضافة المشترك في "التأمينات" أون لاين

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأربعاء طريقة تسجيل المشترك السعودي في التأمينات أون لاين .
وأكدت التأمينات الإجتماعية لأصحاب الأعمال أنه يجب إثبات وجود العلاقة التعاقدية من خلال توثيق العقد عبر الخطوات التالية :
1- تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين .
2- الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي .
3- استكمال البيانات الخاصة بالمشترك .
4- الإنتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر " توثيق العقد " .
5- استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على حفظ .