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بالصور.. اندلاع حريق في أرض فضاء على طريق «الرياض - الأحساء»
منذ ساعة
1764
علي القحطاني (صدى):
اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في أرض فضاء على طريق الرياض - الأحساء، والتي تحوي سكرابًا.
و في السياق نفسه، تمكن الدفاع المدني في محافظة الأحساء من إخماد الحريق، وذلك دون وقوع إصابات.
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أحدث التعليقات
رااايق
أيش القسوة وقوة القلب هذة ** !!! لاحول ولا قوة إلا بالله *** كان طلبتي الطلاق ** أو خلعتيه بالمحكمة **!!!
قروم
غبنة مطرود اسيا اسيا مطرود اسيا مغبون اشتغل الفار والتحكيم دجججججججة وعجججججة
kkkk
عطوها الجنسيه والي تبي احسن هوساوي وتكر وزبراوي
عبدالهادي ..
وهل من التطور أن نستجلب من غير المسلمين ما يتعارض مع الشرع والفطرة ؟! سيبوء بإثم هذا القرار من جاء به ومن اعتمده ومن وافق عليه.
السامر
الله لا يبشرك بالخير
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