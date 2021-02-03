وظائف شاغرة بمجموعة الشايع الدولية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مجموعة الشايع الدولية باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء في مجال القهوة التجزئة " ستاربكس " بفرع واجهة الرياض .
وأوضحت مجموعة الشايع الدولية أن الوظائف بمسمى " مقدم قهوة " ، ويُشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطين ، وإجادة اللغة الإنجليزية .
وأكدت مجموعة الشايع الدولية على عدة مزايا " راتب أساسي ، بدل سكن ، بدل نقل ، تأمين طبي ، عمولات ، دورات تدريبية ، بطاقة تخفيض 30 % على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة .
ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأربعاء 21 / 6 / 1442 هـ ، الموافق 3 / فبراير / 2021 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected]