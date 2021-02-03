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وظائف شاغرة بمجموعة الشايع الدولية

Time منذ ساعة
Views 1566
وظائف شاغرة بمجموعة الشايع الدولية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مجموعة الشايع الدولية باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء في مجال القهوة التجزئة " ستاربكس " بفرع واجهة الرياض .

وأوضحت مجموعة الشايع الدولية أن الوظائف بمسمى " مقدم قهوة " ، ويُشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطين ، وإجادة اللغة الإنجليزية .

وأكدت مجموعة الشايع الدولية على عدة مزايا " راتب أساسي ، بدل سكن ، بدل نقل ، تأمين طبي ، عمولات ، دورات تدريبية ، بطاقة تخفيض 30 % على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة .

ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأربعاء 21 / 6 / 1442 هـ ، الموافق 3 / فبراير / 2021 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected]

 

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وظائف شاغرة
الشايع الدولية
مجموعة الشايع الدولة

أحدث التعليقات

رااايق
أيش القسوة وقوة القلب هذة ** !!! لاحول ولا قوة إلا بالله *** كان طلبتي الطلاق ** أو خلعتيه بالمحكمة **!!!
قروم
غبنة مطرود اسيا اسيا مطرود اسيا مغبون اشتغل الفار والتحكيم دجججججججة وعجججججة
kkkk
عطوها الجنسيه والي تبي احسن هوساوي وتكر وزبراوي
عبدالهادي ..
وهل من التطور أن نستجلب من غير المسلمين ما يتعارض مع الشرع والفطرة ؟! سيبوء بإثم هذا القرار من جاء به ومن اعتمده ومن وافق عليه.
السامر
الله لا يبشرك بالخير

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