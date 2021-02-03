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«تغريدة» تقود «صحة الرياض» لضبط طبيب الجامعة الأمريكية المزيف

Time منذ 11 دقيقة
Views 1321
«تغريدة» تقود «صحة الرياض» لضبط طبيب الجامعة الأمريكية المزيف

الرياض (صدى):
تمكنت صحة الرياض، من ضبط أحد المجمعات الطبية الخاصة بالأسنان، في محافظة الخرج بعدما نشر إعلانًا تجاريًا تضمن تضليلًا ونُسِب فيه حصول أحد كوادره الطبية على شهادة الجامعة الأمريكية، رغم أنه لم يذهب إليها مطلقًا.

وكشفت صحة الرياض، تفاصيل ضبط المجمع الطبي المضلل، إنه من خلال المتابعة المستمرة لقسم الرصد الإعلامي بإدارة الإتصال المؤسسي، للمواد المنشورة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد تدوينة لمغرد تم احالتها إلى إدارة الالتزام.

واتضح أن المجمع نشر إعلانًا مضللًا ادعى فيه حصول أحد كوادره الطبية، على شهادة الجامعة الأمريكية، وكذلك جامعة دمشق في طب الأسنان، كما اتضح أن الطبيب لم يرتد أيا من الجامعتين، المذكورتين في الإعلان، وهو خريج كلية محلية خاصة.

وأشارت إلى أنه حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك على تصريح مزاولة المهن الصحية، وأن الادعاء الموجود في الإعلان المنشور، تم من قبل المجمع الذي يعمل فيه؛ حيث تم إحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.

 

Time واتساب
الخرج
طبيب
صحة الرياض
تغريدة
الجامعة الأمريكية

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنها القوطة وما أدراكم مالقوطة..
السهل الصعب
لا تيكسيرا ولاغيره ينفع مشي رزافان وخلاص
مهجد الطووواقي
مو ضروري يزوره عادي مداخله بسيطه تحصل بأغلب الفرق
بو عبدالعزيز
هذي ذنوب وبطر النعمه وكثرت الفتن والمشاكل والمطلوب الرجوع للرحمن سبحانه والتوبه الصادقه واللي أسأل الله أن يردنا اليه ردن جميلا ولاتؤاخذنا بما فعلنا وفعل السفهاء منا
Sab
الجاكيت بني

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