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الحظر الكلي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

Time منذ 15 دقيقة
Views 1610
الحظر الكلي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض (صدى):
ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة بمخاوف عودة الحظر الكلي بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا .

وصعد هاشتاج " الحظر الكلي " ترند على موقع ويتر بعد أن تزاحم بتعليقات المواطنين حول عودة الحظر الكلي والتي كانت في سياق طريف في محاولة للتخفيف من الأزمة .

كما أعاد المواطنين نشر صور الشوارع الفارغة في عام 2020 ، مطالبين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا لعدم عودة منع التجول مرة أخرى والذي أثر على النواجي الإجتماعية والإقتصادية والنفسية .

وكانت وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد حذر منذ أيام قليلة من عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية ، مؤكداً أن الدولة قد تضطر لإتخاذ إجراءات خرى أكثر صرامة لعدم تكرار جائحة كورونا في العام الماضي ، في إشارة إلى منع التجول .

 

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فيروس كورونا
حظر تجول
منع تجول

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنها القوطة وما أدراكم مالقوطة..
السهل الصعب
لا تيكسيرا ولاغيره ينفع مشي رزافان وخلاص
مهجد الطووواقي
مو ضروري يزوره عادي مداخله بسيطه تحصل بأغلب الفرق
بو عبدالعزيز
هذي ذنوب وبطر النعمه وكثرت الفتن والمشاكل والمطلوب الرجوع للرحمن سبحانه والتوبه الصادقه واللي أسأل الله أن يردنا اليه ردن جميلا ولاتؤاخذنا بما فعلنا وفعل السفهاء منا
Sab
الجاكيت بني

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