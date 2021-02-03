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بالفيديو.. فرقة إندونيسية تغني «عاش سلمان» بحماس

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. فرقة إندونيسية تغني «عاش سلمان» بحماس

علي القحطاني (صدى):
عملت فرقة "كورونا" الموسيقية الإندونيسية، على مفاجئة الإعلامي مفرح الشقيقي بأداء أغنية عربية، بعدما طلب منهم افتتاح لقائهم بالغناء.

وافتتحت الفرقة لقائها في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، بأغنية "عاش سلمان"، في إشارة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

واستجابت الفرقة الموسيقية لدعوة رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بالقدوم إلى المملكة فور فتح الطيران، حيث أكدوا أنهم سعدوا للغاية بهذه الدعوة، فيما رحب أعضاء الفرقة بالقدوم للمملكة، خاصة أن ذلك بات بمثابة حلم لهم بعد تغريدة آل الشيخ.

 

Time واتساب
المملكة
غناء
فرقة كورونا الإندونيسية
عاش سلمان

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنها القوطة وما أدراكم مالقوطة..
مهجد الطووواقي
مو ضروري يزوره عادي مداخله بسيطه تحصل بأغلب الفرق
بو عبدالعزيز
هذي ذنوب وبطر النعمه وكثرت الفتن والمشاكل والمطلوب الرجوع للرحمن سبحانه والتوبه الصادقه واللي أسأل الله أن يردنا اليه ردن جميلا ولاتؤاخذنا بما فعلنا وفعل السفهاء منا
Sab
الجاكيت بني
واضح*** وصريح***
يحيى العدل، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان،،

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