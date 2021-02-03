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بال‏فيديو.. سوء التنظيم في ورش صيانة السيارات يدفع العمالة الوافدة للغش والتلاعب والاحتيال

Time منذ 34 دقيقة
Views 1602
بال‏فيديو.. سوء التنظيم في ورش صيانة السيارات يدفع العمالة الوافدة للغش والتلاعب والاحتيال

الرياض (صدى):
تسببت العشوائية وسوء التنظيم في "ورش صيانة السيارات"، في دفع العمالة الوافدة للغش والتلاعب والاحتيال.

وكشف تقرير لقناة "الإخبارية" عن أساليب الغش التي يتبعونها في صيانة السيارات؛ حيث اشتكى الكثيرون من عدم جود أيادي سعودية بدلًا من الوافدين الذين يستغلون المستهلكين ويمارسون الغش والاحتيال.

‏ومن جانبه، قال صاحب مركز صيانة سيارات، لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية" أن: "ورش صيانة السيارات " تعد أسهل مجال للغش لجهل المواطن في إصلاح العطل وقطع الغيار.

وأوضح أنه قدموا مبادرة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريقهم شخصيًا حيث يدلوا الناس للصيانة أو طريقة إصلاح العطل، لافتًا إلى أن أكثر مجال للغش هو السيارات؛ فيما أبرز صور الغش التشخيص وقطع الغيار وتعددها وتنوعها وأنواع الشركات وغيرها.

Time واتساب
المملكة
عمالة وافدة
احتيال
غش
صيانة السيارات

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
مو ضروري يزوره عادي مداخله بسيطه تحصل بأغلب الفرق
بو عبدالعزيز
هذي ذنوب وبطر النعمه وكثرت الفتن والمشاكل والمطلوب الرجوع للرحمن سبحانه والتوبه الصادقه واللي أسأل الله أن يردنا اليه ردن جميلا ولاتؤاخذنا بما فعلنا وفعل السفهاء منا
Sab
الجاكيت بني
واضح*** وصريح***
يحيى العدل، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان،،
مهجد الطووواقي
خسارة سوبر وخسارة صدارة دووووم ياررب

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