الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو ..الشيخ "الخثلان" يوضح حكم تربية الكلاب في البيوت

Time منذ 49 دقيقة
Views 1937
بالفيديو ..الشيخ "الخثلان" يوضح حكم تربية الكلاب في البيوت

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية حكم تربية الكلاب في البيوت .

وأكد الشيخ " الخثلان " في فيديو لمؤسسة " منارات الهدى " أنه لا يجوز تربية الكلاب في البيوت ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من اقتنى كلباً غير كلب صيد أو حرس أو ماشية " ، فإنه ينقص من عمله ..............." الحديث .

وأضاف أنه لا يجوز اقتنائه إلا بغرض الحراسة أو إن كان كلب صيد ، أو كلب بوليسي ، مؤكداً أن ما يفعله بعض الناس من اقتناء الكلاب في البيوت تقليداً للنصارى لا يجوز ، وورد فيه وعيد وتذهب به الحسنات ، كما أنه يمنع دخول الملائكة ، فتدخله الشياطين وتؤذى أصحاب البيت بالكوابيس والأحلام المزعجة والشر .

 

Time واتساب
الشيخ سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
تربية الكلاب

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
مو ضروري يزوره عادي مداخله بسيطه تحصل بأغلب الفرق
بو عبدالعزيز
هذي ذنوب وبطر النعمه وكثرت الفتن والمشاكل والمطلوب الرجوع للرحمن سبحانه والتوبه الصادقه واللي أسأل الله أن يردنا اليه ردن جميلا ولاتؤاخذنا بما فعلنا وفعل السفهاء منا
Sab
الجاكيت بني
واضح*** وصريح***
يحيى العدل، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان،،
مهجد الطووواقي
خسارة سوبر وخسارة صدارة دووووم ياررب

أخر الأخبار

بالفيديو.. استشارية جلدية تحذر من قضاء وقت طويل في الاستحمام
بالفيديو.. استشارية جلدية تحذر من قضاء وقت طويل في الاستحمام
Time منذ 5 دقائق Views 1062
«تغريدة» تقود «صحة الرياض» لضبط طبيب الجامعة الأمريكية المزيف
«تغريدة» تقود «صحة الرياض» لضبط طبيب الجامعة الأمريكية المزيف
Time منذ 10 دقائق Views 1309
الحظر الكلي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
الحظر الكلي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
Time منذ 15 دقيقة Views 1595
بالفيديو..قصة الحادث الذي أدخل "فتى نجران" في غيبوبة وفقدان ذاكرة لـ 8 أشهر
بالفيديو..قصة الحادث الذي أدخل "فتى نجران" في غيبوبة وفقدان ذاكرة لـ 8 أشهر
Time منذ 20 دقيقة Views 1506
بال‏فيديو.. سوء التنظيم في ورش صيانة السيارات يدفع العمالة الوافدة للغش والتلاعب والاحتيال
بال‏فيديو.. سوء التنظيم في ورش صيانة السيارات يدفع العمالة الوافدة للغش والتلاعب والاحتيال
Time منذ 34 دقيقة Views 1600
بالفيديو.. حنين حسام تخلع الحجاب بعد الإفراج عنها
بالفيديو.. حنين حسام تخلع الحجاب بعد الإفراج عنها
Time منذ 40 دقيقة Views 748
دراسة تكشف عصير طبيعي زهيد الثمن يعالج تساقط الشعر في أسبوعين
دراسة تكشف عصير طبيعي زهيد الثمن يعالج تساقط الشعر في أسبوعين
Time منذ 45 دقيقة Views 1495
بالفيديو ..الشيخ "الخثلان" يوضح حكم تربية الكلاب في البيوت
بالفيديو ..الشيخ "الخثلان" يوضح حكم تربية الكلاب في البيوت
Time منذ 49 دقيقة Views 1937
بالفيديو.. رحالة ألماني يروي ذكريات رحلته التي استمرت عام وشهرين في المملكة
بالفيديو.. رحالة ألماني يروي ذكريات رحلته التي استمرت عام وشهرين في المملكة
Time منذ 55 دقيقة Views 1716
بالفيديو.. فرقة إندونيسية تغني «عاش سلمان» بحماس
بالفيديو.. فرقة إندونيسية تغني «عاش سلمان» بحماس
Time منذ ساعة Views 2044