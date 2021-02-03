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38 وظيفة شاغرة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

Time منذ ساعة
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38 وظيفة شاغرة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة باب التقديم على وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء من المواطنين .

وأوضحت إدارة المستشفى الوظائف المطلوبة على النحو التالي : فني مختبر أسنان ، أخصائي مختبر أسنان ، مساعد طبيب أسنان ، مدير إدارة مكافحة العدوى ، مدير إدارة الخدمات الصيدلانية ، صيدلي أول ، صيدلي ول " محاليل وريدية " ، أخصائي تخطيط المخ والقلب ، أخصائي تقنية قلب ، أخصائي آشعة ، أخصائي آشعة فوق صوتية .

كما طلبت المستشفى وظائف : مدير إدارة خدمات المرضى ، فني مختبر " علم الأمراض " ، أخصائي تخدير ، أخصائي علاج تنفسي ، مساعد إداري " إدارة الشؤون الطبية " ، فني ترميز طبي ، مدير إدارة التمريض ، مساعد مدير إدارة التمريض ، منسق جودة التمريض ، أخصائي تمريض " رعاية الألم " ، أخصائي تدريب سريري ، منسق تعليم وتدريب " التمريض " ، قابلة قانونية ، أخصائي تمريض ، مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى ، أخصائي جودة ، مشرف مستودع أدوية ، مصمم جرافيك ، مبرمج ، مساعد إدارة الشؤون الإدارية والمالية .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا

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وظائف شاغرة
مستشفى قوى الأمن
مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
مو ضروري يزوره عادي مداخله بسيطه تحصل بأغلب الفرق
بو عبدالعزيز
هذي ذنوب وبطر النعمه وكثرت الفتن والمشاكل والمطلوب الرجوع للرحمن سبحانه والتوبه الصادقه واللي أسأل الله أن يردنا اليه ردن جميلا ولاتؤاخذنا بما فعلنا وفعل السفهاء منا
Sab
الجاكيت بني
واضح*** وصريح***
يحيى العدل، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان،،
مهجد الطووواقي
خسارة سوبر وخسارة صدارة دووووم ياررب

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