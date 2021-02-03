38 وظيفة شاغرة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة باب التقديم على وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء من المواطنين .
وأوضحت إدارة المستشفى الوظائف المطلوبة على النحو التالي : فني مختبر أسنان ، أخصائي مختبر أسنان ، مساعد طبيب أسنان ، مدير إدارة مكافحة العدوى ، مدير إدارة الخدمات الصيدلانية ، صيدلي أول ، صيدلي ول " محاليل وريدية " ، أخصائي تخطيط المخ والقلب ، أخصائي تقنية قلب ، أخصائي آشعة ، أخصائي آشعة فوق صوتية .
كما طلبت المستشفى وظائف : مدير إدارة خدمات المرضى ، فني مختبر " علم الأمراض " ، أخصائي تخدير ، أخصائي علاج تنفسي ، مساعد إداري " إدارة الشؤون الطبية " ، فني ترميز طبي ، مدير إدارة التمريض ، مساعد مدير إدارة التمريض ، منسق جودة التمريض ، أخصائي تمريض " رعاية الألم " ، أخصائي تدريب سريري ، منسق تعليم وتدريب " التمريض " ، قابلة قانونية ، أخصائي تمريض ، مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى ، أخصائي جودة ، مشرف مستودع أدوية ، مصمم جرافيك ، مبرمج ، مساعد إدارة الشؤون الإدارية والمالية .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا