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"توكلنا" شرط لدخول مقرات تعليم عسير

Time منذ 31 دقيقة
Views 1438
"توكلنا" شرط لدخول مقرات تعليم عسير

محمد بن طحيطح (صدى):
أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على منسوبيها ومنسوباتها ومن تستدعي الحاجة مراجعتها إلى تفعيل تطبيق " توكلنا" واعتباره شرطا لدخول كافة المنشآت التعليمية على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أنه جرى توجيه فرق العمل في مداخل المنشآت إلى تطبيق الإجراءات والاشتراطات ، وبما يسهم في الحد من مخاطر الموجة الثانية من فيروس كورونا ودعم تكامل الجهود في هذا الخصوص.

وكانت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة قد أقرت تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية و تشكيل فرق عمل من إدارتي الأمن والسلامة والمراجعة الداخلية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات وضبط المخالفات ورصدها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقا للأنظمة والتعليمات، وتكثيف برامج التوعية.

وأكدت الإدارة على ضرورة غسل وتعقيم اليدين بصفة دورية وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي عن الآخرين لمسافة مترين والابتعاد عن التجمعات.

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تعليم عسير
منطقة عسير
الإدارة العامة للتعليم
توكلنا
تطبيق توكلنا

أحدث التعليقات

عرفج
طيب ولي كسر الشاشه بيد البلايستسشن ؟
رااايق
(((الله أعلم))) *** قد تكون بعض القرارات الغير مدروسة تساعد في أنتشار كورونا ( COVID-19 ) *** أيش عندي ( COVID-19 ) ** هههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه محمد هنيدي منسم أوي أوي أوي، وحسب مايقال :-إبن الوز عوام أتوقع أبنه بيتفوق علية في مدرسة المنسمين..
كلام مليان
اثنين لا تناقشهم القوطي والرافضي نفس العقل قفل
رااايق
للأسف ** لقد أسمعت لو ناديت ولكن ............ ***!!! وعلى قول الأولين * أنت تأذن في خرابة ***!!!!!

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