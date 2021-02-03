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أمريكا ترصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني

Time منذ ساعة
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أمريكا ترصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني

واشنطن (صدى):
كشف حساب "مكآفات من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن صورة لزعيم جبهة النصرة، أبو محمد الجولاني؛ حيث رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عنه.

وكتب الحساب التابع للخارجية الأمريكية، كلمات ساخرة من ارتداء الجولاني "بدلة حلوة"، وعلق بالقول"فيك تغير ثوبك لكن انت بتضلك إرهابي"، كما دعا المتابعين للتواصل عبر رقم مخصص على تلغرام وواتساب وسجنال للإبلاغ عن أي معلومات لديهم عن الجولاني.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، في مايو 2013، قد أدرجت اسم الجولاني ضمن قائمة المنع الخاصة بالإرهابيين العالمين، كما وضعت لجنة العقوبات الخاصة بتنظيمي "داعِش" و"القاعدة" لمجلس الأمن الدولي اسم الجولاني في قائمة الإرهابيين الخاضعين للعقوبات منذ 24 يوليو 2013، مما جعله عرضة لتجميد الأصول الدولية وحظر السفر وكذلك حظر توريد الأسلِحة.

Time واتساب
الخارجية الأمريكية
الجولاني
مكافآت من أجل العدالة

أحدث التعليقات

مهجد الطووواقي
مو ضروري يزوره عادي مداخله بسيطه تحصل بأغلب الفرق
بو عبدالعزيز
هذي ذنوب وبطر النعمه وكثرت الفتن والمشاكل والمطلوب الرجوع للرحمن سبحانه والتوبه الصادقه واللي أسأل الله أن يردنا اليه ردن جميلا ولاتؤاخذنا بما فعلنا وفعل السفهاء منا
Sab
الجاكيت بني
واضح*** وصريح***
يحيى العدل، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان،،
مهجد الطووواقي
خسارة سوبر وخسارة صدارة دووووم ياررب

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