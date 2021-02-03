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العودة التدريجية للمدارس الحكومية بالإمارات من 14 فبراير الجاري

Time منذ 46 دقيقة
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العودة التدريجية للمدارس الحكومية بالإمارات من 14 فبراير الجاري

أبوظبي (صدى):
أكدت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة، وذلك ابتداء من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن خيار "التعليم عن بعد" سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومدراء المدارس.

وجرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية.

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تعليم
الإمارات
مدارس

أحدث التعليقات

عرفج
طيب ولي كسر الشاشه بيد البلايستسشن ؟
رااايق
(((الله أعلم))) *** قد تكون بعض القرارات الغير مدروسة تساعد في أنتشار كورونا ( COVID-19 ) *** أيش عندي ( COVID-19 ) ** هههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه محمد هنيدي منسم أوي أوي أوي، وحسب مايقال :-إبن الوز عوام أتوقع أبنه بيتفوق علية في مدرسة المنسمين..
كلام مليان
اثنين لا تناقشهم القوطي والرافضي نفس العقل قفل
رااايق
للأسف ** لقد أسمعت لو ناديت ولكن ............ ***!!! وعلى قول الأولين * أنت تأذن في خرابة ***!!!!!

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