العودة التدريجية للمدارس الحكومية بالإمارات من 14 فبراير الجاري

أبوظبي (صدى):
أكدت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة، وذلك ابتداء من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.
وأفادت الوزارة في بيان لها أن خيار "التعليم عن بعد" سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومدراء المدارس.
وجرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية.