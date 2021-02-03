حقيقة خطورة فيروس نيباه ونصائح هامة للوقاية منه

وكالات (صدى):
ضجت مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً بأنباء فيروس نيباه ومخاوف تحوله لوباء عالمي مثل وباء كورونا ما يثير التساؤل عن مدى خطورته .
ويؤكد الباحثون أن فيروس نيباه ليس سريع الإنتشار مثل فيروس كورونا ولكن نسبة الوفاه به مرتفعة تصل إلى 75 % وهو فيروس قديم ظهر قبل سنوات في ماليزيا وسنغافورة ثم الهند وبنجلاديش وتم السيطرة عليه .
وأشاروا أن هذا الفيروس مصدره الأساسي الخفاش وينتقل للحيوانات ثم يصيب الإنسان أو للإنسان مباشرةً عن طريق البلح الذي تتغذى عليه الخفافيش وكذلك عصارة النخيل الخام ، لذلك يجب تجنب تناول التمر دون غسله جيداً والفاكهة بشكل عام .
كما يجب تجنب التعامل مع الخنازير و الخفافيش أو الحيوانات المريضة ، ويمكن طرد الخفافيش من المناطق الريفية أو المناطق التييوجد بها نخيل عن طريق الضوء إذ أنها لا تتكيف معه ، أو عن طريق إشعال الدخان المخلوط بمسحوق الشطة الحمراء لأنها تؤثر على عيون والخفافيش وجهازها التنفسي هذا في حال صدور تحذيرات رسمية إلا أنه حتى الآن لا توجد خطورة على المملكة أو أغلب الدول بما يستدعي القلق .