استقرار أسعار الذهب

وكالات (صدى):
تحاول الفضة الانتعاش اليوم بعد أن هوت ما يزيد عن 8 في المائة في الجلسة السابقة مما شجع المستثمرين على شراء المعدن، على الرغم من أن موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بدا أنها فقدت قوة الدفع، وفقا لـ"رويترز".
وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 26.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش.
وبلغت الأسعار 30.03 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوياتها منذ فبراير 2013، بعد أن استجاب مستثمرون صغار لدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي بإغراق السوق في عملية شبيهة لما حدث في أسهم جيم ستوب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.92 دولار للأوقية. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1839.20 دولار.
وتراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1092.27 دولار واستقر البلاديوم عند 2242.84 دولار.