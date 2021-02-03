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استقرار أسعار الذهب

Time منذ 4 ساعات
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استقرار أسعار الذهب

وكالات (صدى):
تحاول الفضة الانتعاش اليوم بعد أن هوت ما يزيد عن 8 في المائة في الجلسة السابقة مما شجع المستثمرين على شراء المعدن، على الرغم من أن موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بدا أنها فقدت قوة الدفع، وفقا لـ"رويترز".

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 26.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش.

وبلغت الأسعار 30.03 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوياتها منذ فبراير 2013، بعد أن استجاب مستثمرون صغار لدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي بإغراق السوق في عملية شبيهة لما حدث في أسهم جيم ستوب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.92 دولار للأوقية. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1839.20 دولار.

وتراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1092.27 دولار واستقر البلاديوم عند 2242.84 دولار.

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الوقية

أحدث التعليقات

عرفج
طيب ولي كسر الشاشه بيد البلايستسشن ؟
رااايق
(((الله أعلم))) *** قد تكون بعض القرارات الغير مدروسة تساعد في أنتشار كورونا ( COVID-19 ) *** أيش عندي ( COVID-19 ) ** هههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه محمد هنيدي منسم أوي أوي أوي، وحسب مايقال :-إبن الوز عوام أتوقع أبنه بيتفوق علية في مدرسة المنسمين..
كلام مليان
اثنين لا تناقشهم القوطي والرافضي نفس العقل قفل
رااايق
للأسف ** لقد أسمعت لو ناديت ولكن ............ ***!!! وعلى قول الأولين * أنت تأذن في خرابة ***!!!!!

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