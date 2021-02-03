الأعداد السابقة للصحيفة

الخطوط السعودية تعدل مواعيد رحلاتها القادمة من خارج المملكة

Time منذ ساعة
Views 1882
الخطوط السعودية تعدل مواعيد رحلاتها القادمة من خارج المملكة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن شركة الخطوط السعودية قامت بتعديل مواعيد بعض الرحلات القادمة ، بناءً على البيان الصادر من وزارة الداخلية بتعليق دخول الوافدين من عدة دول إلى المملكة، الذي يدخل حيز التنفيذ الساعة التاسعة مساء اليوم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

 

Time واتساب
الخطوط السعودية
شركة الخطوط السعودية
تعليق السفر
حجز الخطوط السعودية

أحدث التعليقات

عرفج
طيب ولي كسر الشاشه بيد البلايستسشن ؟
رااايق
(((الله أعلم))) *** قد تكون بعض القرارات الغير مدروسة تساعد في أنتشار كورونا ( COVID-19 ) *** أيش عندي ( COVID-19 ) ** هههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه محمد هنيدي منسم أوي أوي أوي، وحسب مايقال :-إبن الوز عوام أتوقع أبنه بيتفوق علية في مدرسة المنسمين..
كلام مليان
اثنين لا تناقشهم القوطي والرافضي نفس العقل قفل
رااايق
للأسف ** لقد أسمعت لو ناديت ولكن ............ ***!!! وعلى قول الأولين * أنت تأذن في خرابة ***!!!!!

أخر الأخبار

تطورات جديدة لحالة "فهد الناصر" بعد 20 يوم من الغيبوبة
تطورات جديدة لحالة "فهد الناصر" بعد 20 يوم من الغيبوبة
Time منذ 25 دقيقة Views 418
"توكلنا" شرط لدخول مقرات تعليم عسير
"توكلنا" شرط لدخول مقرات تعليم عسير
Time منذ 30 دقيقة Views 1427
"الصندوق العقاري" ينفّذ 4.8 ملايين خدمة إلكترونية بمشاركة 18 جهة تمويلية
"الصندوق العقاري" ينفّذ 4.8 ملايين خدمة إلكترونية بمشاركة 18 جهة تمويلية
Time منذ 35 دقيقة Views 1546
مهلة لصوالين التزيين النسائية للإنتقال من الأحياء السكنية
مهلة لصوالين التزيين النسائية للإنتقال من الأحياء السكنية
Time منذ 40 دقيقة Views 1693
العودة التدريجية للمدارس الحكومية بالإمارات من 14 فبراير الجاري
العودة التدريجية للمدارس الحكومية بالإمارات من 14 فبراير الجاري
Time منذ 45 دقيقة Views 1497
وظيفة شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية
وظيفة شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية
Time منذ 50 دقيقة Views 1501
أول رد من نجاح المساعيد عن أنباء علاقتها بالطفلة المعنفة " رغد "
أول رد من نجاح المساعيد عن أنباء علاقتها بالطفلة المعنفة " رغد "
Time منذ ساعة Views 990
النصر يكافئ لاعبيه قبل مباراة التعاون
النصر يكافئ لاعبيه قبل مباراة التعاون
Time منذ ساعة Views 2198
حقيقة خطورة فيروس نيباه ونصائح هامة للوقاية منه
حقيقة خطورة فيروس نيباه ونصائح هامة للوقاية منه
Time منذ ساعة Views 2015
الأهلي يواجه صعوبات في اسقاط اسم ساريتش من الكشوفات
الأهلي يواجه صعوبات في اسقاط اسم ساريتش من الكشوفات
Time منذ ساعة Views 1889