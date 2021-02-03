فيديو نادر للملك عبد الله مع مبتعثين بأمريكا وحوار طريف معهم

علي القحطاني (صدى):
كشف مبتعث سابق بالولايات المتحدة الأمريكية عن فيديو تاريخي مع الملك عبد الله طيب الله ثراه عام 2009 ، حينما كان في زيارة إلى واشنطن .
وأظهر الفيديو الملك عبد الله رحمه الله وهو يتحدث للطلاب المبتعثين في أمريكا ويدعوهم إلى الهدوء والصبر على الإساءة قائلاً : انتم تمثلون دينكم ووطنكم ، كما كان بجانبه وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير حينما كان سفير المملكة في أمريكا ، وكان وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل رحمه الله بين الحضور .
كما قدم الطلاب المبتعثين هدية للملك عبد الله فدعا لهم وقال " انتم هديتي " ثم التف الجميع لإلتقاط صورة تذكارية .
وقال المبتعث السابق زياد الشمري والذي يعمل حالياً بواشنطن مدير تنفيذي لمعهد كويزار : في 2009 تم اختيار 50 طالب في امريكا لمقابلة الملك عبد الله رحمه الله ، كنت أنا الوحيد الشمري منهم ، وتحدونيبعض منهم قالوا " نتحداك تقول للملك أنا خالك " وقلت " أنا خالك ، ابتسم وسألني أسئلة منها وش تدرس وقال : الله ينفع بك البلاد والعباد .. وتابع الشمري : الله يرحمه ويحفظ الملك سلمان وولي العهد .