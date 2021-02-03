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فيديو نادر للملك عبد الله مع مبتعثين بأمريكا وحوار طريف معهم

Time منذ ساعة
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فيديو نادر للملك عبد الله مع مبتعثين بأمريكا وحوار طريف معهم

علي القحطاني (صدى):
كشف مبتعث سابق بالولايات المتحدة الأمريكية عن فيديو تاريخي مع الملك عبد الله طيب الله ثراه عام 2009 ، حينما كان في زيارة إلى واشنطن .

وأظهر الفيديو الملك عبد الله رحمه الله وهو يتحدث للطلاب المبتعثين في أمريكا ويدعوهم إلى الهدوء والصبر على الإساءة قائلاً : انتم تمثلون دينكم ووطنكم ، كما كان بجانبه وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير حينما كان سفير المملكة في أمريكا ، وكان وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل رحمه الله بين الحضور .

كما قدم الطلاب المبتعثين هدية للملك عبد الله فدعا لهم وقال " انتم هديتي " ثم التف الجميع لإلتقاط صورة تذكارية .

وقال المبتعث السابق زياد الشمري والذي يعمل حالياً بواشنطن مدير تنفيذي لمعهد كويزار : في 2009 تم اختيار 50 طالب في امريكا لمقابلة الملك عبد الله رحمه الله ، كنت أنا الوحيد الشمري منهم ، وتحدونيبعض منهم قالوا " نتحداك تقول للملك أنا خالك " وقلت " أنا خالك ، ابتسم وسألني أسئلة منها وش تدرس وقال : الله ينفع بك البلاد والعباد .. وتابع الشمري : الله يرحمه ويحفظ الملك سلمان وولي العهد .

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الأمير سعود الفيصل
مبتعث
الملك عبد الله
عادل الجبير

أحدث التعليقات

عرفج
طيب ولي كسر الشاشه بيد البلايستسشن ؟
رااايق
(((الله أعلم))) *** قد تكون بعض القرارات الغير مدروسة تساعد في أنتشار كورونا ( COVID-19 ) *** أيش عندي ( COVID-19 ) ** هههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه محمد هنيدي منسم أوي أوي أوي، وحسب مايقال :-إبن الوز عوام أتوقع أبنه بيتفوق علية في مدرسة المنسمين..
كلام مليان
اثنين لا تناقشهم القوطي والرافضي نفس العقل قفل
رااايق
للأسف ** لقد أسمعت لو ناديت ولكن ............ ***!!! وعلى قول الأولين * أنت تأذن في خرابة ***!!!!!

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