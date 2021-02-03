مصر للطيران تعلن تسيير 6 رحلات قبل بدء موعد التعليق

القاهرة (صدى):
علقت وزارة الطيران المصرية على قرار المملكة بتعليق السماح بالدخول للمملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً من 20 دولة حول العالم، ومن بينها مصر، اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.
وأكدت الوزارة أن مصر للطيران ستستمر فى تسيير رحلات العودة لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من المملكة إلى مصر أثناء فترة التعليق.
ومن جهتها، أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن تسيير 6 رحلات قبل بدء موعد التعليق وهي (طائرة القاهرة - جدة 14:30، المدينة 14:50، والدمام 9:10 ص، والقاهرة - الرياض 8.20 ص، وفى الدقيقة 5 اليوم رحلة للقصيم، و7:30 صباحا من برج العرب لجدة).
ولفتت شركة مصر للطيران إلى أنه سيجرى التنسيق حول رحلات لخروج طائرات من القاهرة بدون ركاب وتعود بركاب من المملكة إلى القاهرة.