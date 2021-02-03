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تفاصيل مداهمة «جاكيت لندن» في جدة

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تفاصيل مداهمة «جاكيت لندن» في جدة

جدة (صدى):
أصدرت محكمة الاستئناف في جدة، حكمًا بالمصادقة على أحكام بالسجن 6 سنوات، والمنع من السفر 9 سنوات، وفرض غرامة مالية على 4 مواطنين، أدينوا بجلب جاكيت وزنه 2800 غرام وجرى جلبه بواسطة شحنة بريدية إلى جدة.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن سر الجاكيت المضبوط؛ حيث اتضح أنه محشو بالمخدرات، وجرى تفخيخه بالمواد المخدرة في لندن، فيما تم إلغاء الخدمة عن شرائح الجوالات المستخدمة في الجريمة لسوء استخدامها، ومصادرة أجهزة الجوالات المضبوطة، وإيداع قيمتها في حساب مؤسسة النقد.

وترجع التفاصيل لاتهام النيابة العامة 4 سعوديين بالتنسيق سويا لاستقبال شحنة بوليصة عن طريق البريد قادمة من لندن بداخلها مادة الماريجوانا المحظورة، مخبأة بداخل جاكيت جلد، وجرت متابعة الشحنة حتى القبض على الـ4 بعد المتابعة الأمنية، وبتفتيش الجوالات ومحادثات «الواتساب» أظهرت التحقيقات تورط المتهمين في استقبال جاكيت المخدرات بأدوار ومهمات متفاوتة.

وذكرت النيابة العامة 11 دليلا وقرينة للمحكمة الجزائية، وطالبت بإنزال عقوبة القتل على 3 من المتهمين، وإيقاع عقوبة الحبس على الرابع لقاء ما أسند إليهم، فضلا عن مصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزتهم.

 

 

Time واتساب
جدة
محكمة الاستئناف
جاكيت لندن

أحدث التعليقات

فهدراكان
الله يتمم على خير والله يجمع بينهم على الموده والمحبه ويرزقهم الذريه الصالحه والله يوفقهم دنيا واخره
؟؟
احس اي لاعب اول ماينضم لنادي النعر تحس انه ينشحن على نادي الهلال هل هو متوارث ؟؟
مواطن
حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون أحسن الله عزائكم فيما بقي من رواتبكم
ا
جعل الله يحدرك بين يدي بخلا خالي ماعندنا الوالي ماغير انا وانت بس
ابو فلان
وزارة الموارد البشرية عملت مشاكل من لا شي عمل مختلط ثم مشاكل ثم اشغل الجهات الحكومية غض النظر عن المتبرجات ثم مشاكل ثم اشغل الجهات الحكومية الحل موجود بالشرع تحريم الاختلاط والتبرج والسفور

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