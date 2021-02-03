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القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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خادم الحرمين
ولي العهد

أحدث التعليقات

فهدراكان
الله يتمم على خير والله يجمع بينهم على الموده والمحبه ويرزقهم الذريه الصالحه والله يوفقهم دنيا واخره
؟؟
احس اي لاعب اول ماينضم لنادي النعر تحس انه ينشحن على نادي الهلال هل هو متوارث ؟؟
مواطن
حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون أحسن الله عزائكم فيما بقي من رواتبكم
ا
جعل الله يحدرك بين يدي بخلا خالي ماعندنا الوالي ماغير انا وانت بس
ابو فلان
وزارة الموارد البشرية عملت مشاكل من لا شي عمل مختلط ثم مشاكل ثم اشغل الجهات الحكومية غض النظر عن المتبرجات ثم مشاكل ثم اشغل الجهات الحكومية الحل موجود بالشرع تحريم الاختلاط والتبرج والسفور

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