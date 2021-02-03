"نستلة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة نستلة باب التقديم على وظائف إدرية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- ماجيستير " إدارة الأعمال ، أو المالية ، أو المحاسبة " ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في الرقابة المالية أو التدقيق .
2- مندوب المبيعات الميدانية : بكالوريوس في " التسويق ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن سنة .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءً من اليوم الثلاثاء 20 / 6 / 1442 هـ الموافق 2 / 2 / 2021 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــــــا و هنـــــــــــــا .