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"نستلة" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 25 دقيقة
Views 1368
"نستلة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة نستلة باب التقديم على وظائف إدرية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- ماجيستير " إدارة الأعمال ، أو المالية ، أو المحاسبة " ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في الرقابة المالية أو التدقيق .

2- مندوب المبيعات الميدانية : بكالوريوس في " التسويق ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن سنة .

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءً من اليوم الثلاثاء 20 / 6 / 1442 هـ الموافق 2 / 2 / 2021 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــــــا و هنـــــــــــــا .

 

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وظائف شاغرة
نستلة
شركة ستلة

أحدث التعليقات

عبدالرحمن
راتبك يخفض اولا عشان تحررررم تجلس بمقاهي فخمه ، اخرتها مهيلة ابو خالد .
ابو عمار
اوكي
الحزين
لو مبارة القواطي كان على طول ياطالبون با حكام أجانب هههههههههههاي هع
ابو عمار
مبروك
فايز بن محمد الشهري
اهلا وسهلا , وين الاعلان وين التشهير

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