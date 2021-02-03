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مواطن يبيع منتجات غذائية فاسدة و«التجارة» تشهر به

Time منذ 35 دقيقة
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مواطن يبيع منتجات غذائية فاسدة و«التجارة» تشهر به

الرياض (صدى):
أقدمت وزارة التجارة، على التشهير بمواطن صاحب مؤسسة تعمل في تجارة المواد الغذائية بمحافظة البكيرية بالقصيم؛ وذلك بعد إدانته ببيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

وفرضت المحكمة الجزائية في بريدة، غرامة مالية على المواطن، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع، فضلًا عن نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

ومن الجدير بالذكر، أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

 

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بريدة
وزارة التجارة
منتجات فاسدة

أحدث التعليقات

عبدالرحمن
راتبك يخفض اولا عشان تحررررم تجلس بمقاهي فخمه ، اخرتها مهيلة ابو خالد .
ابو عمار
اوكي
الحزين
لو مبارة القواطي كان على طول ياطالبون با حكام أجانب هههههههههههاي هع
ابو عمار
مبروك
فايز بن محمد الشهري
اهلا وسهلا , وين الاعلان وين التشهير

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