عراك وركلات على الهواء في مؤتمر لحزب أردوغان

أنقرة (صدى):
شهد مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عراكا واشتباكا بالأيدي بين الحضور، بسبب تقديم قائمتين مختلفتين لانتخاب الفريق الإداري المحلي لشعبة الحزب الحاكم في المنطقة.
واشتعل الشجار على الهواء، بعدما عدم السماح لأحد الأطراف بتقديم قائمته الخاصة بالأسماء المرشحة للوظائف الإدارية في شعبة الحزب.
وقال المحامي سيبرايل أكباش، العضو الذي مُنع من الانضمام إلى قائمة المرشحين: "حزب العدالة والتنمية يتحدث عن الديمقراطية، ويتحدث عن العدالة، لذا يجب أن يسمح لأعضائه بالمنافسة بطريقة ديمقراطية".
وكان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، صرح في وقت سابق، بأنه حان الوقت لمناقشة دستور جديد لتركيا، مؤكدا ضرورة أن "تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب" -على حد قوله-.