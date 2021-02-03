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أبو الغيط يدين بأشد العبارات افتتاح كوسوفو سفارة في القدس المحتلة

Time منذ 7 دقائق
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أبو الغيط يدين بأشد العبارات افتتاح كوسوفو سفارة في القدس المحتلة

وكالات (صدى):
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات، اعتراف كوسوفو، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها افتتاح سفارة بالأراضي المحتلة.

وأكد أبو الغيط أن القرار عارٍ عن الشرعية، ويمثل خرقاً للقانون الدولي الذي يعتبر مدينة القدس أرضاً محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها.

وشدد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن قرار كوسوفو، يخرج على الاجماع الدولي، في شأن افتتاح سفاراتٍ في القدس المحتلة، والذي لم تخترقه سوى دولتين فقط حتى الآن، هما الولايات المتحدة، وجواتيمالا.

واعتبر أبوالغيط افتتاح سفارة لهذه الدولة، لا يغير من حقيقة كون المدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يمكن حسم مصيرها سوى بالتفاوض، باعتبار القدس تُمثل واحدة من أهم قضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

Time واتساب
جامعة الدول العربية
القدس
الأمين العام

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اعقبي في ذي الحركات شكلها تطبق مقاله محسنني ضيف مقبحني مضيف
جااااكم
مدري ليش التصيد على بني مالك ؟! مسببن تحسس للناقص من الرجال الله المستعان
احمد ابو سامي
هههههههههههههههههه 🤣 🤣 🤣 🤣. اذا الخبر صحيح المفروض الاداره بختفون عن الاعلام. ولاعاد نسمع لهم حسن. يعني اهم شي لاعب اجنبي حتى لو كان سباك. والله امر معيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
امحق سبب

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