أبو الغيط يدين بأشد العبارات افتتاح كوسوفو سفارة في القدس المحتلة

وكالات (صدى):
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات، اعتراف كوسوفو، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها افتتاح سفارة بالأراضي المحتلة.
وأكد أبو الغيط أن القرار عارٍ عن الشرعية، ويمثل خرقاً للقانون الدولي الذي يعتبر مدينة القدس أرضاً محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها.
وشدد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن قرار كوسوفو، يخرج على الاجماع الدولي، في شأن افتتاح سفاراتٍ في القدس المحتلة، والذي لم تخترقه سوى دولتين فقط حتى الآن، هما الولايات المتحدة، وجواتيمالا.
واعتبر أبوالغيط افتتاح سفارة لهذه الدولة، لا يغير من حقيقة كون المدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يمكن حسم مصيرها سوى بالتفاوض، باعتبار القدس تُمثل واحدة من أهم قضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.