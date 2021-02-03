فيتوريا يواجه انتقادات حادة في بلاده بسبب خيسوس

وكالات (صدى):
واجه روي فيتوريا، مدرب النصر، السابق، انتقادات حادة في البرتغال، وذلك بسبب مدرب الهلال السابق مواطنه خورخي خيسوس.
وذكرت تقارير برتغالية، أن نادي بنفيكا الذي يدربه خيسوس يعاني حاليًا في منافسات الدوري البرتغالي، بسبب الإرث الذي تركه فيتوريا، إذ لم يستطع دعم القائمة باللاعبين الجيدين، في ظل خط الوسط الحالي، الذي لا يمتلك أي رؤية إبداعية، أو ذكاء تكتيكي.
وأشارت التقارير إلى أن خيسوس يمتلك قدرات خاصة في تحسين أجواء غرفة الملابس، لكن يتعين عليه القيام بالكثير من العمل الجيد، من أجل تعويض النواقص والفراغات التي تسبب فيها فيتوريا.
الجدير بالذكر أنه تمت إقالة فيتوريا من النصر، بعد تعادله ضد ضمك، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.