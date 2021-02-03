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فيتوريا يواجه انتقادات حادة في بلاده بسبب خيسوس

Time منذ 18 دقيقة
Views 1423
فيتوريا يواجه انتقادات حادة في بلاده بسبب خيسوس

وكالات (صدى):
واجه روي فيتوريا، مدرب النصر، السابق، انتقادات حادة في البرتغال، وذلك بسبب مدرب الهلال السابق مواطنه خورخي خيسوس.

وذكرت تقارير برتغالية، أن نادي بنفيكا الذي يدربه خيسوس يعاني حاليًا في منافسات الدوري البرتغالي، بسبب الإرث الذي تركه فيتوريا، إذ لم يستطع دعم القائمة باللاعبين الجيدين، في ظل خط الوسط الحالي، الذي لا يمتلك أي رؤية إبداعية، أو ذكاء تكتيكي.

وأشارت التقارير إلى أن خيسوس يمتلك قدرات خاصة في تحسين أجواء غرفة الملابس، لكن يتعين عليه القيام بالكثير من العمل الجيد، من أجل تعويض النواقص والفراغات التي تسبب فيها فيتوريا.

الجدير بالذكر أنه تمت إقالة فيتوريا من النصر، بعد تعادله ضد ضمك، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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النصر
الهلال
البرتغال
فيتوريا
خورخي خيسوس

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اعقبي في ذي الحركات شكلها تطبق مقاله محسنني ضيف مقبحني مضيف
جااااكم
مدري ليش التصيد على بني مالك ؟! مسببن تحسس للناقص من الرجال الله المستعان
احمد ابو سامي
هههههههههههههههههه 🤣 🤣 🤣 🤣. اذا الخبر صحيح المفروض الاداره بختفون عن الاعلام. ولاعاد نسمع لهم حسن. يعني اهم شي لاعب اجنبي حتى لو كان سباك. والله امر معيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
امحق سبب

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