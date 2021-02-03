سلالتان مختلفتان من كورونا تصيبان أشخاصا في آن واحد بالبرازيل

برازيليا (صدى):
ما زال فيروس كورونا المستجد يفاجئ العالم يوم بعد آخر، بتطورات مختلفة وتداعيات للإصابة بالفيروس وسلالات جديدة، إذ كشفت فحوصات عن حالتي إصابة بسلالتين مختلفتين للفيروس في آن واحد بالبرازيل.
وتعرض شخصين للإصابة بسلالتين مختلفتين من كوفيد 19، تطورتا بشكل منفصل، وذلك في ولايتين برازيليتين مختلفتين.
وتمثلت الأعراض فى سعال جاف في الحالة الأولى، وسعال والتهاب في الحلق وصداع في الثانية، فيما لم يكن أي منهما بحاجة إلى دخول المستشفى.
وأعرب باحثون عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا النوع من العدوى إلى إحداث المزيد من الطفرات على الفيروس.