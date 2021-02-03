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سلالتان مختلفتان من كورونا تصيبان أشخاصا في آن واحد بالبرازيل

Time منذ ساعة
Views 1501
سلالتان مختلفتان من كورونا تصيبان أشخاصا في آن واحد بالبرازيل

برازيليا (صدى):
ما زال فيروس كورونا المستجد يفاجئ العالم يوم بعد آخر، بتطورات مختلفة وتداعيات للإصابة بالفيروس وسلالات جديدة، إذ كشفت فحوصات عن حالتي إصابة بسلالتين مختلفتين للفيروس في آن واحد بالبرازيل.

وتعرض شخصين للإصابة بسلالتين مختلفتين من كوفيد 19، تطورتا بشكل منفصل، وذلك في ولايتين برازيليتين مختلفتين.

وتمثلت الأعراض فى سعال جاف في الحالة الأولى، وسعال والتهاب في الحلق وصداع في الثانية، فيما لم يكن أي منهما بحاجة إلى دخول المستشفى.

وأعرب باحثون عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا النوع من العدوى إلى إحداث المزيد من الطفرات على الفيروس.

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البرازيل
كورونا

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اعقبي في ذي الحركات شكلها تطبق مقاله محسنني ضيف مقبحني مضيف
جااااكم
مدري ليش التصيد على بني مالك ؟! مسببن تحسس للناقص من الرجال الله المستعان
احمد ابو سامي
هههههههههههههههههه 🤣 🤣 🤣 🤣. اذا الخبر صحيح المفروض الاداره بختفون عن الاعلام. ولاعاد نسمع لهم حسن. يعني اهم شي لاعب اجنبي حتى لو كان سباك. والله امر معيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
امحق سبب

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