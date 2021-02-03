نواف السالم (صدى):
كشف إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آخر المستجدات بشأن استضافة المملكة لمباريات دوري أبطال آسيا.
وأوضح القاسم أنه تم إرسال خطابات للأندية المشاركة حول رغبتها في الاستضافة من عدمها، وحاليا نفكر أن تستضيف الأندية مجموعاتها في المدن التي تلعب فيها.
وأشار القاسم إلى أن الاتحاد سيدعم النادي الذي يطلب استضافة مجموعته فقط، قائلا: " الاتحاد سيعمل على دعم أي ناد يرغب باستضافة مجموعته في دوري أبطال آسيا " .
وقال القاسم: " الاتحاد ووزارة الرياضة يتشاوران مع وزارة الصحة والجهات المعنية لمعرفة رأيهم في استضافة المباريات " ،مؤكدا أن الملاعب جاهزة لكن بانتظار رأي الجهات المعنية.