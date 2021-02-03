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آخر المستجدات بشأن استضافة المملكة لمباريات دوري أبطال آسيا

Time منذ 26 دقيقة
Views 1392
آخر المستجدات بشأن استضافة المملكة لمباريات دوري أبطال آسيا

نواف السالم (صدى):
كشف إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آخر المستجدات بشأن استضافة المملكة لمباريات دوري أبطال آسيا.

وأوضح القاسم أنه تم إرسال خطابات للأندية المشاركة حول رغبتها في الاستضافة من عدمها، وحاليا نفكر أن تستضيف الأندية مجموعاتها في المدن التي تلعب فيها.

وأشار القاسم إلى أن الاتحاد سيدعم النادي الذي يطلب استضافة مجموعته فقط، قائلا: " الاتحاد سيعمل على دعم أي ناد يرغب باستضافة مجموعته في دوري أبطال آسيا " .

وقال القاسم: " الاتحاد ووزارة الرياضة يتشاوران مع وزارة الصحة والجهات المعنية لمعرفة رأيهم في استضافة المباريات " ،مؤكدا أن الملاعب جاهزة لكن بانتظار رأي الجهات المعنية.

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المملكة

أحدث التعليقات

احمد
الله لايقوله لايسمعونك يصدقون ترى مافيه دولة سوتها وخفضت رواتب الموظفين الا الدول الفقيرة جداً
ابو عمار
الاب هو المسؤل عن تسمية الطفل وعن تميمته والمفروض يتم اختيار الاسم الجميل لطفل وخير الاسماء ما حمد و عبد
ابو عمار
لابد من وجود سبب لمحاولة اختطافه بالقوه .. اكثر هذه الحالات يكون السبب المخدرات
القرشي
الله يستر لا يكون هذا الكلام مقدمة أو تمهيد لأمر ما ز . . ألله يستر .
ابو عمار
الوضع خطير و يجب ان يلتزم الجميع بتعليمات الصحه .. اتصور ان الافضل هي العوده الى ما كنا عليه عند بداية الكورونا

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