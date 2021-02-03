شاهد..تركي الحربي في مأزق بعد تصريح مغلوط يهاجم الهلال

طلال الغامدي (صدى):
وضع الناقد الرياضي تركي الحربي نفسه في مأزق بعد تصريحه بشأن إصابة لاعب النصر الكوري " كيم جين سو" في مباراة الهلال، في حين أن الإصابة حدثت للاعب في لقاء للنصر والرائد.
وعلى خلفية الجدل المثار بشأن تسبب لاعب النصر بيتروس في إصابة لاعب الهلال سلمان الفرج، خرج الحربي بتصريحه المغلوط قائلا: " كيم أصيب في مباراة الهلال، ولم يخرج أحد يتحدث عنها ".
وانتقد الجمهور تصريحات الحربي التلفزيونية والتي لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أنه من شأنها تضليل الشارع الرياضي.
الجدير بالذكر أن لاعب النصر كيم جين سو، قد أصيب في لقاء الرائد في شهر ديسمبر الماضي، بقطع كامل في وتر " أكيليس "، ما توجب الراحة والعلاج لمدة تصل لـ 6 أشهر.
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